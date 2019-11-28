VakıfBank’tan ilk galibiyet: 3-0
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi. Temsilcimiz, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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