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28 Kasım 2019, Perşembe
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VakıfBank’tan : 3-0

VakıfBank’tan ilk galibiyet: 3-0

, B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova Branik ekibini 3-0 yendi.

, B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova Branik ekibini 3-0 yendi. Temsilcimiz, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

  1. 28.11.2019
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