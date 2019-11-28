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28 Kasım 2019, Perşembe
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Leonel Marshall Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta ’ne iyi bir başlangıç yapan kadrosunu Kübalı pasör çaprazı ve smaçör  ile güçlendirdi. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrolleri tamamlanan Kübalı sporcu daha sonra kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

MARSHALL: EN İYİSİNİ YAPACAĞIM
Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza törenine Kulübü yöneticileri Murat Mestan, Ömer Cihat Bay ve başantrenör katıldı. 'da bulunduğu için kendisini iyi hissettiğini söyleyen , Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Takım için elinden geleni yapacağını söyleyen Marshall, "Bursa'da olmaktan dolayı iyi hissediyorum. Burada birçok kişiyi tanıyorum. Takımımızda çok fazla potansiyel var. için ciddi bir ekibiz. Takım arkadaşlarıma ve takımın hedeflerinde yardımcı olmak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bursalı sporseverler bizi izlemeye gelsinler, onlara her zaman ihtiyacımız var" diye konuştu.

DEMİRCİ: BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Başantrenör Fazıl Demirci ise "Çok önemli bir profesyoneli kadromuza kattık. Genç oyuncularımız kendisinden çok şey öğrenecekler. Takımımıza büyük katkı sağlayacak. Eksik olan bölgelerimizi Marshall ile dolduracağız. Bursa voleybolu için büyük bir olay, çünkü artık dünyanın gözü burada olacak. Geçmişte tanıdığım, beraber çalıştığım karakterli ve güçlü bir oyuncu. Takımımda bulunduğundan dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.
1979 doğumlu Kübalı sporcu Leonel Marshall, 'de daha önce , Arkas ve formaları giydi. 1.99 boyundaki deneyimli oyuncu ülkesinin milli formasını 200'den fazla giyerken 'da 4, Türkiye'de 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 CEV Kupası kazandı.

  1. 28.11.2019
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