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28 Kasım 2019, Perşembe
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Filede rakip Budowlani

Filede rakip Budowlani

Opet Voleybol Takımı da CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında Polonya temsilcisi Budowlani’yi konuk edecek. Burhan Felek’teki karşılaşmanın başlama saati 19.00. Kanarya, gruptaki ilk maçında Eczacıbaşı VitrA’ya 3-2 yenilmişti.

Opet Voleybol Takımı da CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında Polonya temsilcisi Budowlani'yi konuk edecek. Burhan Felek'teki karşılaşmanın başlama saati 19.00. Kanarya, gruptaki ilk maçında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 yenilmişti.
  1. 28.11.2019
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