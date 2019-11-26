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26 Kasım 2019, Salı
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Filede Bursa

Filede Bursa BŞB

Voleybol  'nin 8. haftasında sahasında 'nı 3-1 yendi.

Voleybol 'nin 8. haftasında sahasında 'nı 3-1 yendi. İlk seti 17-25 geride bitiren Bursa , kalan setleri 25-21, 25-15 ve 25-19 alıp maçı 3-1 kazandı. Bursa BŞBKadın Takımı ise 1. Lig'deki maçta BŞB'ye deplasmanda 87-80 mağlup oldu.

  1. 26.11.2019
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