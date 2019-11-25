Eczacıbaşı VitrA CEV Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'ya konuk olacak - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde Salo'ya konuk olacak

Eczacıbaşı VitrA CEV Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'ya konuk olacak

Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın Finlandiya temsilcisi Salo ile deplasmanda karşılaşacak. Salo kentindeki Salohalli Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın Finlandiya temsilcisi Salo ile deplasmanda karşılaşacak. Salo kentindeki Salohalli Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'ndaki ilk maçında Opet'i 3-2 yendi. LP Salo ise grubundaki ilk maçında Polonya ekibi Budowlani'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

  1. 25.11.2019
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