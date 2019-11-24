Kartal set vermedi
Venüs Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. 61 dakika süren mücadelenin setleri; 14-25, 18-25 ve 12-25 sona erdi.
Venüs Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. 61 dakika süren mücadelenin setleri; 14-25, 18-25 ve 12-25 sona erdi. Diğer sonuçlar: THY-Aydın Bld.: 3-0, Yeşilyurt-Eczacıbaşı: 1-3, Vakııfbank-Galatasaray: 3-1.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Kartal set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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