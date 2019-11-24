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24 Kasım 2019, Pazar
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set vermedi

Kartal set vermedi

'nin 10. haftasında , yendi. 61 dakika süren mücadelenin setleri; 14-25, 18-25 ve 12-25 sona erdi.

Venüs Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında , yendi. 61 dakika süren mücadelenin setleri; 14-25, 18-25 ve 12-25 sona erdi. Diğer sonuçlar: THY-Aydın Bld.: 3-0, Yeşilyurt-Eczacıbaşı: 1-3, Vakııfbank-Galatasaray: 3-1.

  1. 24.11.2019
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