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21 Kasım 2019, Perşembe
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0-3 Büyükşehir Belediye

Arkas Spor 0-3 Bursa Büyükşehir Belediye

Voleybolda 'nin 7. haftasının , deplasmanda 'u 23-25, 21-25 ve 28-30'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

'nin 7. haftasının , deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti.

Setler: 23-25, 21-25, 28-30

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, , Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Martins, Furkan Dur (Metin Durmuş, İbrahim

  1. 22.11.2019
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