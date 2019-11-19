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’nin rakibi

THY’nin rakibi Diamant

Takımı, CEV 2. tur rövanş maçında temsilcisi 'ı konuk edecek.

Takımı, CEV 2. tur rövanş maçında temsilcisi 'ı konuk edecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da.
  1. 19.11.2019
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