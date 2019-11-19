THY’nin rakibi Diamant

THY Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Macaristan temsilcisi Diamant'ı konuk edecek.
THY Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Macaristan temsilcisi Diamant'ı konuk edecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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