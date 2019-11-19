Avrupa’da Türk derbisi
Voleybol kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde bugün Türk derbisi oynanacak. F.Bahçe Opet ile Eczacıbaşı kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve Spor Smart'tan yayınlanacak.
Voleybol kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde bugün Türk derbisi oynanacak. F.Bahçe Opet ile Eczacıbaşı kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve Spor Smart'tan yayınlanacak.
DEVLER HIZ KESMİYOR
BU sezon Avrupa'da hayal kırıklığı yaşatan F.Bahçe Beko, Barcelona ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, bugün de İspanya'ya hareket edecek.
- 19.11.2019
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