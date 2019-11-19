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19 Kasım 2019, Salı
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’da Türk derbisi

Avrupa’da Türk derbisi

Voleybol kadınlar 'nde bugün Türk derbisi oynanacak. F.Bahçe Opet ile Eczacıbaşı kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve 'tan yayınlanacak.

Voleybol kadınlar 'nde bugün Türk derbisi oynanacak. F.Bahçe Opet ile Eczacıbaşı kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve 'tan yayınlanacak.

DEVLER HIZ KESMİYOR
BU sezon 'da hayal kırıklığı yaşatan F.Bahçe Beko, ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Başantrenör yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, bugün de 'ya hareket edecek.

  1. 19.11.2019
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