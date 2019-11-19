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19 Kasım 2019, Salı
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yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Arkas Spor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21 Kasım Perşembe günü Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek 'un basın sözcüsü , rakiplerini yenerek yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendiklerini, 7. haftada Büyükşehir Belediyespor'u konuk edeceklerini ifade etti.

Bu karşılaşmaya yüksek moralle çıkacaklarını belirten Özden, "Takımımızın performansı her hafta artırıyor. Bursa Büyükşehir Belediye karşısında da iyi oyunumuzu güzel bir galibiyetle süslemek ve kayıpsız devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ile arasında 'de Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

  1. 19.11.2019
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