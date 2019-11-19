Arkas Spor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendiklerini, 7. haftada Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edeceklerini ifade etti.

Bu karşılaşmaya yüksek moralle çıkacaklarını belirten Özden, "Takımımızın performansı her hafta artırıyor. Bursa Büyükşehir Belediye karşısında da iyi oyunumuzu güzel bir galibiyetle süslemek ve kayıpsız devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında İzmir'de Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.