Spor engel tanımıyor
Konya'nın Hadim ilçesindeki Gezlevi Mahallesi, voleybola olan ilgisiyle biliniyor. Torosların zirvesinde 2 bin rakımlı ve 1900 nüfusa sahip olan mahallede, coğrafi koşullar nedeniyle voleybol daha fazla rağbet görüyor.
Konya'nın Hadim ilçesindeki Gezlevi Mahallesi, voleybola olan ilgisiyle biliniyor. Torosların zirvesinde 2 bin rakımlı ve 1900 nüfusa sahip olan mahallede, coğrafi koşullar nedeniyle voleybol daha fazla rağbet görüyor. Antrenman yapacak sahası olmamasına rağmen köylülerin desteğiyle üst üste başarı elde ederek Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'ne yükselen Gezlevisporlu oyuncular, spor salonu ve deplasman giderleri için sponsor arıyor.
- 18.11.2019
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