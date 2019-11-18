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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Spor engel tanımıyor

Spor engel tanımıyor

'nın Hadim ilçesindeki , voleybola olan ilgisiyle biliniyor. zirvesinde 2 bin rakımlı ve 1900 nüfusa sahip olan mahallede, coğrafi koşullar nedeniyle voleybol daha fazla rağbet görüyor.

'nın Hadim ilçesindeki , voleybola olan ilgisiyle biliniyor. zirvesinde 2 bin rakımlı ve 1900 nüfusa sahip olan mahallede, coğrafi koşullar nedeniyle voleybol daha fazla rağbet görüyor. Antrenman yapacak sahası olmamasına rağmen köylülerin desteğiyle üst üste başarı elde ederek Erkekler Voleybol 2. Ligi'ne yükselen Gezlevisporlu oyuncular, spor salonu ve deplasman giderleri için sponsor arıyor.

  1. 18.11.2019
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