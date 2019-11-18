Cimbom galip: 3-1
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Voleybol Ligi'nde oynanan maçta Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Voleybol Ligi'nde oynanan maçta Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmanın setleri 25-22, 25-23, 16- 25, 25-20 sonuçlandı. 122 dakika oynanan mücadelede 21 sayı atan Venno, 19 sayı atan Burutay ve 15 sayı atan Antonov yıldızlaştı.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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