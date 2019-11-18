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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Cimbom galip: 3-1

Cimbom galip: 3-1

Voleybol  'nde oynanan maçta Sigorta, 'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol 'nde oynanan maçta Sigorta, 'u 3-1 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmanın setleri 25-22, 25-23, 16- 25, 25-20 sonuçlandı. 122 dakika oynanan mücadelede 21 sayı atan Venno, 19 sayı atan Burutay ve 15 sayı atan Antonov yıldızlaştı.

  1. 18.11.2019
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