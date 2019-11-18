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18 Kasım 2019, Pazartesi
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0-3 | MAÇ SONUCU

Arhavi Voleybol 0-3 Arkas Spor | MAÇ SONUCU

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde deplasmanda ’u 3-0 mağlup etti.

: 0 - : 3

Salon: Arhavi

Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Raadik, , Gustavsson, Krastins (Mehmet Özbek, Burhan Zorluer, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Fikri Berber, Berk Özbek)

Arkas Spor: Burak Güngör, , Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, , Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Setler: 23-25, 25-27, 22-25

Süre: 96 dakika (31, 36, 29)


  1. 18.11.2019
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