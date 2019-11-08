Voleybolda haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 5. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Bugün:
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek)
19.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
Yarın:
14.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
15:00 Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)
18.00 Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
19.30 Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
AXA SİGORTA EFELER LİGİ
10 Kasım Pazar:
14.00 Ziraat Bankası-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)
14.00 Sorgun Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Sorgun)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Vestel Venus)
11 Kasım Pazartesi:
19.30 Spor Toto-Halkbank (TVF Başkent)
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
-
Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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