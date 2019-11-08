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08 Kasım 2019, Cuma
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Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Sultanlar Ligi'ne 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Efeler Ligi'nde ise 5. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Bugün:

18.30 Galatasaray -PTT ()

19.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank ()

Yarın:

14.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

15:00 Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt ()

18.00 Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)


AXA SİGORTA EFELER LİGİ

10 Kasım Pazar:

14.00 Ziraat Bankası-Tokat (TVF Başkent)

14.00 Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)

14.00 Sorgun Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Sorgun)

16.00 Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk )

11 Kasım Pazartesi:

19.30 Spor Toto-Halkbank (TVF Başkent)

  1. 08.11.2019
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