Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ



Bugün:

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek)

19.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

Yarın:

14.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

15:00 Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)

18.00 Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)



AXA SİGORTA EFELER LİGİ



10 Kasım Pazar:

14.00 Ziraat Bankası-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)

14.00 Sorgun Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Sorgun)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Vestel Venus)

11 Kasım Pazartesi:

19.30 Spor Toto-Halkbank (TVF Başkent)