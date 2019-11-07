Dişi Kanarya farklı
FIBA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kursk deplasmanına çıkan Fenerbahçe rakibine fark atarak (73-54) B Grubu’ndaki üçüncü galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında Rus ekibi Dinamo Kursk'u deplasmanda 73-54 yendi. İlk çeyreği 22-16, devreyi 41-35 önde geçen kanarya, final periyoduna da 58-41 farklı girdi. A Grubu'ndaki temsilcimiz Çukurova Basketbol ise, evinde TTT Riga'yı normal süresi 53-53 biten maçta 60-55 yendi.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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