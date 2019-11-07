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07 Kasım 2019, Perşembe
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Dişi Kanarya farklı

’nde deplasmanına çıkan rakibine fark atarak (73-54) B Grubu’ndaki üçüncü galibiyetine ulaştı.

Öznur Kablo Kadın Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında Rus ekibi 'u deplasmanda 73-54 yendi. İlk çeyreği 22-16, devreyi 41-35 önde geçen kanarya, final periyoduna da 58-41 farklı girdi. A Grubu'ndaki temsilcimiz Çukurova Basketbol ise, evinde TTT Riga'yı normal süresi 53-53 biten maçta 60-55 yendi.

  1. 7.11.2019
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