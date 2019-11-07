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07 Kasım 2019, Perşembe
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Derbinin Efesi

Derbinin Efesi

Voleybolda ’nin derbi mücadelesinde ’ye konuk olan sarı-kırmızılılar, Burutay’ın etkili oyunuyla bir kez daha devirdi.

Voleybol AXA 'nin 4. haftasında oynanan derbi mücadelesinde G.aray Sigorta, F.Bahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste 4. galibiyetini alırken sarı-lacivertliler ilk mağlubiyetini yaşadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Şampiyon Kupası'nda yenen G.Saray, bu kez set vermeden geçti. Diğer sonuçlar: İnegöl Bld.-: 0-3, Arhavi-Sorgun: 3-2, BBArkas: 3-2, Belediye Plevne-Bursa: 2

  1. 7.11.2019
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