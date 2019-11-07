Derbinin Efesi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında oynanan derbi mücadelesinde G.aray HDI Sigorta, F.Bahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste 4. galibiyetini alırken sarı-lacivertliler ilk mağlubiyetini yaşadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Şampiyon Kupası'nda ezeli rakibini yenen G.Saray, bu kez set vermeden geçti. Diğer sonuçlar: İnegöl Bld.-Spor Toto: 0-3, Arhavi-Sorgun: 3-2, İstanbul BBArkas: 3-2, Belediye Plevne-Bursa: 2