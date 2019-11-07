Derbinin Efesi
Voleybolda Efeler Ligi’nin derbi mücadelesinde Fenerbahçe’ye konuk olan sarı-kırmızılılar, Burutay’ın etkili oyunuyla ezeli rakibini bir kez daha devirdi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında oynanan derbi mücadelesinde G.aray HDI Sigorta, F.Bahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste 4. galibiyetini alırken sarı-lacivertliler ilk mağlubiyetini yaşadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Şampiyon Kupası'nda ezeli rakibini yenen G.Saray, bu kez set vermeden geçti. Diğer sonuçlar: İnegöl Bld.-Spor Toto: 0-3, Arhavi-Sorgun: 3-2, İstanbul BBArkas: 3-2, Belediye Plevne-Bursa: 2
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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