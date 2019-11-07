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08 Kasım 2019, Cuma
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Arkasspor evinde lideri ağırlayacak

Arkasspor evinde lideri ağırlayacak

Sezonun ilk 2 haftasında evinde 'yi 3-1, deplasmanda Sorgun Belediye'yi 3-0 yenerek 2'de 2 yapan temsilcisi daha sonra fren yaptı. AXA Efeler Ligi'nde deplasmanda 'a 3-2 mağlup olan Arkasspor, üst üste ikinci yenilgisini alarak düşüşe geçti.

Mavi-beyazlılar, 3. haftada iç sahada 'ya 3-0 yenildikten sonra 'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönerek yara aldı. Galibiyetle tanışan İstanbul ekibi son sıradan kurtularak 10. basamağa yükselirken, Arkasspor 6. sıraya geriledi. Mavi-beyazlılar, pazar günü evinde lider HDI Sigorta ile karşılaşacak.

  1. 08.11.2019
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