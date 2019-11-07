Arkasspor evinde lideri ağırlayacak
Sezonun ilk 2 haftasında evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1, deplasmanda Sorgun Belediye'yi 3-0 yenerek 2'de 2 yapan İzmir temsilcisi daha sonra fren yaptı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Arkasspor, üst üste ikinci yenilgisini alarak düşüşe geçti.
Mavi-beyazlılar, 3. haftada iç sahada Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenildikten sonra İstanbul'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönerek yara aldı. Galibiyetle tanışan İstanbul ekibi son sıradan kurtularak 10. basamağa yükselirken, Arkasspor 6. sıraya geriledi. Mavi-beyazlılar, pazar günü evinde lider Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.
- 08.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Arkasspor evinde lideri ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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