Eczacıbaşı Vitra Fener'i de geçti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede ilk seti Fenerbahçe Opet 25-23 önde bitirdi. İkinci set Eczacıbaşı VitrA'nın 26-24 üstünlüğüyle bitti ve durum eşitlendi. Üçüncü seti ev sahibi Eczacı, 25-19 galip bitirip 2-1 öne geçti. Dördüncü seti Fenerbahçe 25-21 kazanınca skor 2-2 oldu ve tie-break setine gidildi. Bu bölümde Boskovic'in etkili oyunuyla rakibini 15-12 geçen Eczacıbaşı VitrA, maçı 3-2 kazandı ve ligin tek yenilgisiz takımı olma unvanını korudu.

THY, TİE-BREAK SETİNDE GÜLDÜ

Sultanlar Ligi'nin 6'ıncı haftasında THY ile Karayolları karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-19 ve 28-26 alan THY, diğer setleri 25-20 ve 25-18 kaybedince mücadele tie-break'e gitti. Çekişmeli geçen son setten 15- 10'luk üstünlükle ayrılan THY, 3-2'yle ikinci galibiyetini almayı başardı. Karayolları ise 6'da 0 çekerek kötü gidişatını sürdürdü. THY, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olurken; Karayolları, Yeşilyurt karşısına çıkacak.

ARKASSPOR'UN KONUĞU F.BAHÇE

Efeler Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan Arkas, bugün F.Bahçe ile karşılaşacak. 19.00'daki mücadeleyle ilgili konuşan basın sözcüsü Uğur Özden, "Bizim gibi sezona 2'de 2 yapan F.Bahçe önünde iyi bir sınav vereceğiz. Heyecanlı ve kalitesi yüksek bir maç bizi bekliyor" dedi.

VAKIFBANK SET VERMEDİ

Geçtiğimiz hafta F.Bahçe'ye mağlup olan Vakıfbank, 6'ıncı hafta mücadelesinde Beylikdüzü'ne şans tanımadı. Rahat bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar; 25-12, 25-20 ve 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı. Ebrar Karakurt, 19 sayıyla maçın yıldızı oldu. Ligde 6'ıncı maçında 5'inci kez kazanan Vakıfbank, gelecek hafta Nilüfer'e konuk olacak. Beylikdüzü ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.