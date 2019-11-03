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03 Kasım 2019, Pazar
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Aslan geri döndü

Aslan geri döndü

Geçtiğimiz hafta Eczacıbaşı karşısında ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılı ekip, Aydın ’yi ’le geçti. Olesia Rykhliuk 23 sayıyla yıldızlaşan isim oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6'ıncı haftasında , Aydın 'ye konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Eczacıbaşı karşısında ilk yenilgisini alan Aslan, mücadeleye iyi başlayan taraf oldu. İlk seti 25-17 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. İkinci sete iyi başlayan ev sahibi ekip teknik molasına 12-8 önde girdiği seti 25-20 kazandı ve setlerde durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette ise takımlar oyun ve skor olarak daha dengeliydi.

SON SETTE BÜYÜK FARK
Teknik molaya 12-11 ev sahibi ekip önde girse de seti 25-23 kazanan Galatasaray HDI Sigorta oldu. Dördüncü ve son sete 5 sayılık seriyle başlayan sarı- kırmızılılar, teknik molaya büyük bir farkla 3-12 önde girdi. Set boyu oyun üstünlüğünü sürdüren Galatasaray HDI Sigorta, seti 25- 15, maçı da kazandı. 6'ıncı maçında 5'inci galibiyetini alan Sultanlar, gelecek hafta ile karşılaşacak. 8 Kasım Cuma günü oynanacak mücadele 18.30'da başlayacak.

KARTAL NEFES ALDI
Sultanlar Ligi'nin 6'ıncı haftasında PTT'ye konuk olan , 3-1'lik galibiyetle rahat bir nefes aldı. Son zaferini ilk haftada elde eden Beşiktaş; 19-25, 25-23, 25-22 ve 25- 18'lik setlerle kazandı. 19 sayıyla oynayan Fulden, en skorer isim oldu.

  1. 3.11.2019
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