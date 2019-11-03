Aslan geri döndü

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6'ıncı haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın BŞB'ye konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Eczacıbaşı karşısında ilk yenilgisini alan Aslan, mücadeleye iyi başlayan taraf oldu. İlk seti 25-17 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. İkinci sete iyi başlayan ev sahibi ekip teknik molasına 12-8 önde girdiği seti 25-20 kazandı ve setlerde durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette ise takımlar oyun ve skor olarak daha dengeliydi.

SON SETTE BÜYÜK FARK

Teknik molaya 12-11 ev sahibi ekip önde girse de seti 25-23 kazanan Galatasaray HDI Sigorta oldu. Dördüncü ve son sete 5 sayılık seriyle başlayan sarı- kırmızılılar, teknik molaya büyük bir farkla 3-12 önde girdi. Set boyu oyun üstünlüğünü sürdüren Galatasaray HDI Sigorta, seti 25- 15, maçı da 3-1 kazandı. 6'ıncı maçında 5'inci galibiyetini alan Sultanlar, gelecek hafta PTT ile karşılaşacak. 8 Kasım Cuma günü oynanacak mücadele 18.30'da başlayacak.

KARTAL NEFES ALDI

Sultanlar Ligi'nin 6'ıncı haftasında PTT'ye konuk olan Beşiktaş, 3-1'lik galibiyetle rahat bir nefes aldı. Son zaferini ilk haftada elde eden Beşiktaş; 19-25, 25-23, 25-22 ve 25- 18'lik setlerle kazandı. 19 sayıyla oynayan Fulden, en skorer isim oldu.