Sultanlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 4. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Bu hafta derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sultanlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı yarın ve 26 Ekim Cumartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:
YARIN
13.00 Atlasglobal Yeşilyurt - VakıfBank
18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet
26 EKİM CUMARTESİ
15.00 PTT - Nilüfer Bld.
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları
16.00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş
17.30 Türk Hava Yolları - Beylikdüzü Vol. İht.
- 24.10.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Sultanlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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