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24 Ekim 2019, Perşembe
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’nde 4. hafta heyecanı

Sultanlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı

Vestel Venus ’nde 4. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Bu hafta derbide , 'yi ağırlayacak. Sultanlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı yarın ve 26 Ekim Cumartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Yeşilyurt ile karşılaşacak. Ligde bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve ile kozlarını paylaşacak. ise 'ı konuk edecek.

Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

YARIN
13.00 Atlasglobal Yeşilyurt - VakıfBank
18.30 Galatasaray HDI - Fenerbahçe Opet

26 EKİM CUMARTESİ
15.00 PTT - Nilüfer Bld.
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları
16.00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş
17.30 Türk Hava Yolları - Beylikdüzü Vol. İht.
  1. 24.10.2019
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