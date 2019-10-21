Vakıfbank set vermedi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında perdeyi son şampiyon Vakıfbank kapattı. THY'yi konuk eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 mağlup etti. Çekişmeli geçen ilk seti 29-27 alan sarı-siyahlılar, ikinci sette de zorlandı. 25-23'lük setin ardından finalde de hata yapmayan Vakıfbank, 25- 23'lük son setin ardından maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3'te 3 yapan sarı-siyahlılar, 4'üncü hafta maçında Yeşilyurt'a konuk olacak.