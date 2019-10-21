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21 Ekim 2019, Pazartesi
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set vermedi

Vakıfbank set vermedi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 3. haftasının son karşılaşmasında , Türk Hava Yolları'nı sahasında 3-0 mağlup etti. Ligde 3'te 3 yapan sarı-siyahlılar, 4'üncü hafta maçında Yeşilyurt'a konuk olacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında perdeyi son şampiyon kapattı. 'yi konuk eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 mağlup etti. Çekişmeli geçen ilk seti 29-27 alan sarı-siyahlılar, ikinci sette de zorlandı. 25-23'lük setin ardından finalde de hata yapmayan Vakıfbank, 25- 23'lük son setin ardından maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3'te 3 yapan sarı-siyahlılar, 4'üncü hafta maçında Yeşilyurt'a konuk olacak.

  1. 21.10.2019
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