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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Gözü kupalarda

Gözü kupalarda

F.Bahçe Kadın Takımı antrenörü Terzic “Her kulvarda şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Bir ya da daha fazla kupa kaldıracağımızı düşünüyorum” dedi.

Opet Kadın Takımı Başantrenörü , yarıştıkları bütün kulvarlarda şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nı şampiyonluk yolunda zorlayacaklarını belirterek, "Sıkı bir hazırlık dönemi geçirdik. Yeni sezonda tüm kulvarlarda rekabete hazırız." değerlendirmesinde bulundu. Yeni sezonda oluşturdukları kadroya güvendiğini vurgulayan Sırp başantrenör, şunları kaydetti: "Bizim dışımızda Eczacıbaşı ile Vakıfbank'ın çok iyi bütçeleri ve organizasyonları var. Futboldan örnek verirsek, Real Madrid büyük bütçelerle kurulmuş bir takım. Onlar bile sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarından emin olamazlar. Bu sezon bir ya da daha fazla kupa kaldıracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'EDA ERDEM F.BAHÇE EFSANESİ'

Terzic, Sırbistan ile Türkiye'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldukları maçın ardından, Eda Erdem Dündar'la aralarındaki diyaloğu anlattı. Eda'nın, 'Koç senden nefret ediyorum' dediğini belirten başarılı hoca; "Bu bir şakaydı. Bu profesyonel bir hayat. Eda, sadece milli takımın değil Fenerbahçe'nin de kaptanı ve kulübün efsanesi" dedi.

REKABETE HAZIRIZ

Zor bir sezon olacağını belirten Terzic, Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nı zorlayacaklarını ve yeni sezonda tüm kulvarlarda rekabete hazır olduklarını kaydetti.

  1. 21.10.2019
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