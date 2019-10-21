Eczacıbaşı’na yoğun ilgi

Eczacıbaşı Vitra, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi. Kanyon Alışveriş Merkezi'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinliğe Başkan Faruk Eczacıbaşı, turuncu-beyazlı takımın menajeri Nalan Ural, başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcıları ile oyuncular katıldı. Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızları, bu özel buluşmada voleybolseverlerden büyük ilgi görürken, kendileri için özel hazırlanan posterleri hayranlarına imzaladı ve birlikte selfie çektirdi.