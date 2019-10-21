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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Eczacıbaşı’na yoğun ilgi

Eczacıbaşı’na yoğun ilgi

Voleybol Takımı, 'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen "Voleybol Kanyon'da" etkinliğinde sporseverlerle bir araya geldi.

, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi. 'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinliğe Başkan Faruk Eczacıbaşı, turuncu-beyazlı takımın menajeri Nalan Ural, başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcıları ile oyuncular katıldı. Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızları, bu özel buluşmada voleybolseverlerden büyük ilgi görürken, kendileri için özel hazırlanan posterleri hayranlarına imzaladı ve birlikte selfie çektirdi.

  1. 21.10.2019
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