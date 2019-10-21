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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Kuzeyboru zirveye yerleşti

Kuzeyboru zirveye yerleşti

Aksaray'ın başarılı takımlarından olan ve Voleybol Kadınlar 1'nci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, 'u 3-0 mağlup ederek zirveye yerleşti.

Takımın yıldız oyuncularından , ''Kazandık. Lider durumdayız ve hep zirvede kalacak bir takımımız var'' dedi.
, ligin 2'nci haftasında Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda ile karşılaştı. Setleri 10-25, 16-25 ve 09-25 skorla kazan Kuzeyboru, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Takımın yıldız oyuncularından Dajana Boskovic, hep zirvede kalmak istediklerini belirterek, ''Bütün takımı tebrik ediyorum. Hafta boyunca yaptığımız hazırlıklarımızın karşılığını salonda verdik. Kazandık ve lider durumdayız. Hep de zirvede kalacak bir takımımız var. Aksaray'a Sultanlar Ligi heyecanını taşımak için maç kazanarak ilerleyeceğiz. Seri yakalamak ve sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sırada yeni bir maç var. 27 Ekim Pazar günü Belediyespor ile kendi evimizde karşı karşıya geleceğiz. Taraftarımız bizi zaten yalnız bırakmıyor; ama Nevşehir maçında da tıklım tıklım bir salonda onların karşısında oynamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

  1. 21.10.2019
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