Kuzeyboru zirveye yerleşti
Aksaray'ın başarılı takımlarından olan ve Voleybol Kadınlar 1'nci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yerleşti.
Takımın yıldız oyuncularından Dajana Boskovic, ''Kazandık. Lider durumdayız ve hep zirvede kalacak bir takımımız var'' dedi.
Kuzeyboru Voleybol Takımı, ligin 2'nci haftasında Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda Antalyaspor ile karşılaştı. Setleri 10-25, 16-25 ve 09-25 skorla kazan Kuzeyboru, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Takımın yıldız oyuncularından Dajana Boskovic, hep zirvede kalmak istediklerini belirterek, ''Bütün takımı tebrik ediyorum. Hafta boyunca yaptığımız hazırlıklarımızın karşılığını salonda verdik. Kazandık ve lider durumdayız. Hep de zirvede kalacak bir takımımız var. Aksaray'a Sultanlar Ligi heyecanını taşımak için maç kazanarak ilerleyeceğiz. Seri yakalamak ve sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sırada yeni bir maç var. 27 Ekim Pazar günü Nevşehir Belediyespor ile kendi evimizde karşı karşıya geleceğiz. Taraftarımız bizi zaten yalnız bırakmıyor; ama Nevşehir maçında da tıklım tıklım bir salonda onların karşısında oynamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
- 21.10.2019
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Yorum
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
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kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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