Aslan’ın problemi ritim

Derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden G.Saray Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Ataman Güneyligil, eksikleri kapatmak için çalışacaklarını söyledi. Ritim problemine dikkat çeken Güneyligil, "Üzerine çok fazla çalışılacak bir dönem. Aynı oyuncular sahadayken bu kadar oyundan düşemezsiniz. Daha kuvvetli takımlara karşı bu ritimsiz oyunumuzu çeyreğini bile oynasak seti kazanma şansımız olmayabilir. Ezeli rakibimiz F.Bahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.