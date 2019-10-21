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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Aslan’ın problemi ritim

Aslan’ın problemi ritim

Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden 'nın başantrenörü , "Üzerine çok fazla çalışılacak bir dönem. Aynı oyuncular sahadayken bu kadar oyundan düşemezsiniz. Daha kuvvetli takımlara karşı bu ritimsiz oyunumuzu çeyreğini bile oynasak seti kazanma şansımız olmayabilir." diye konuştu.

Derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden G.Saray 'nın başantrenörü , eksikleri kapatmak için çalışacaklarını söyledi. Ritim problemine dikkat çeken Güneyligil, "Üzerine çok fazla çalışılacak bir dönem. Aynı oyuncular sahadayken bu kadar oyundan düşemezsiniz. Daha kuvvetli takımlara karşı bu ritimsiz oyunumuzu çeyreğini bile oynasak seti kazanma şansımız olmayabilir. Ezeli rakibimiz F.Bahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

  1. 21.10.2019
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