İzmir'de şampiyon Aslan

Organizasyonun ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında Atatürk Voleybol Salonu'nda Arkasspor'la karşılaştı. Müsabakanın ilk setini 25-23 üstün tamamlayan Galatasaray, 2'nci seti 25-21, son seti de 25-18 kazandı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, turnuvada şampiyonluğunu ilan etti. G.Saray'ın kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi.

AYDIN BŞB SET VERMEDİ: 3-0

Sultanlar Ligi'nde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Beylikdüzü karşısında alan Aydın BŞB, Nilüfer Belediye deplasmanından da 3-0'lık zaferle döndü. Setler, 25-18, 25-20 ve 25-20 sona erdi. Lige istediği başlangıcı yapamayan Nilüfer Bld. ise 3'üncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

ECZACIBAŞI 3'TE 3 YAPTI

Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla giriş yapan Eczacıbaşı Vitra, ligde de fırtına gibi esmeye devam ediyor. 3'üncü hafta mücadelesinde Karayolları'na konuk olan turuncu- beyazlılar, 3-0'la rahat bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın setleri 25-14, 25-20 ve 25-8 sona erdi. 3'te 3 yapan Eczacıbaşı gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. 3'te 0 çeken Karayolları ise Aydın'la oynayacak.