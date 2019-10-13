Süper Kanarya
Vestel Venus Sultanlar Ligi 2019- 2020 sezonu ilk hafta maçında Türk Hava Yolları'nı konuk eden Fenerbahçe Opet, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı Melekler, THY karşısında 2-0 öne geçtiği maçta zor anlar yaşadı. Tie-break’e giden maçtan, 3-2’lik galibiyetle ayrılarak lige iyi başladı.
Karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan Sarı Melekler, ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçen taraf oldu. İkinci sette teknik molaya 12-9 önde giren sarı-lacivertliler, mola dönüşü farkı açarak, ikinci seti de 25-15 kazandı. Bu setin ardından ise THY daha etkili bir oyun ortaya koyan takımdı. Skor avantajının sürekli el değiştirdiği üçüncü seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdiler.
MIHAJLOVIC ŞOV YAPTI
Dördüncü sette teknik mola 12-6 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. İlerleyen bölümde farkın kapanmasına izin ermeyen THY, seti 25-18 kazandı ve durumu eşitledi: 2-2. Karşılaşmada dengenin sağlanmasının ardından çıkılan tie-break setinde Kanarya, rakibine şans tanımadı. Beşinci sete 3 sayılık seriyle başlayan Fenerbahçe, ele geçirdiği skor avantajını setin sonuna kadar sürdürdü ve seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı. 27 sayıyla oynayan Mihajlovic 16 sayı kaydeden Ceren, galibiyetin mimarlarından oldu.
- 13.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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