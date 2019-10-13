Süper Kanarya - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Süper Kanarya

Süper

Süper Kanarya

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2019- 2020 sezonu ilk hafta maçında Türk Hava Yolları'nı konuk eden Opet, karşılaşmadan galip ayrıldı. , karşısında 2-0 öne geçtiği maçta zor anlar yaşadı. Tie-break’e giden maçtan, 3-2’lik galibiyetle ayrılarak lige iyi başladı.

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan , ilk seti alarak 1-0 öne geçen taraf oldu. İkinci sette teknik molaya 12-9 önde giren sarı-lacivertliler, mola dönüşü farkı açarak, ikinci seti de 25-15 kazandı. Bu setin ardından ise daha etkili bir oyun ortaya koyan takımdı. Skor avantajının sürekli el değiştirdiği üçüncü seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdiler.

MIHAJLOVIC ŞOV YAPTI
Dördüncü sette teknik mola 12-6 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. İlerleyen bölümde farkın kapanmasına izin ermeyen THY, seti 25-18 kazandı ve durumu eşitledi: 2-2. Karşılaşmada dengenin sağlanmasının ardından çıkılan tie-break setinde , rakibine şans tanımadı. Beşinci sete 3 sayılık seriyle başlayan , ele geçirdiği skor avantajını setin sonuna kadar sürdürdü ve seti 15-9, maçı da kazandı. 27 sayıyla oynayan Mihajlovic 16 sayı kaydeden Ceren, galibiyetin mimarlarından oldu.

  1. 13.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Kanarya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN