Süper Kanarya

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan Sarı Melekler, ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçen taraf oldu. İkinci sette teknik molaya 12-9 önde giren sarı-lacivertliler, mola dönüşü farkı açarak, ikinci seti de 25-15 kazandı. Bu setin ardından ise THY daha etkili bir oyun ortaya koyan takımdı. Skor avantajının sürekli el değiştirdiği üçüncü seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdiler.



MIHAJLOVIC ŞOV YAPTI

Dördüncü sette teknik mola 12-6 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. İlerleyen bölümde farkın kapanmasına izin ermeyen THY, seti 25-18 kazandı ve durumu eşitledi: 2-2. Karşılaşmada dengenin sağlanmasının ardından çıkılan tie-break setinde Kanarya, rakibine şans tanımadı. Beşinci sete 3 sayılık seriyle başlayan Fenerbahçe, ele geçirdiği skor avantajını setin sonuna kadar sürdürdü ve seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı. 27 sayıyla oynayan Mihajlovic 16 sayı kaydeden Ceren, galibiyetin mimarlarından oldu.