Eczacıbaşı kaldığı yerden
Geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'nde finale çıkan Eczacıbaşı Vitra, bu yıla da fırtına gibi girdi. Şampiyonlar Kupası’nı 4’üncü kez kazanan Eczacıbaşı Vitra, Beylikdüzü’nü 3-0 yendi ve lige de iyi bir başlangıç yaptı.
Çarşamba günü İzmir'de oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde, üst üste ikinci kez Vakıf- Bank'ı yenerek, bu kupayı 4. kez müzesine götüren turuncu-beyazlılar, Beylikdüzü'ne konuk olduğu maçta zorlanmadı. İlk setten itibaren oyundaki ağırlığını hissettiren Motta'nın öğrencileri, 25-14'le 1-0 öne geçti. İkinci sette daha dengeli bir oyun ortaya çıkarken; Eczacıbaşı, 25-22'yle duruma 2-0'a getirdi. Son sette ise rakibine adeta sayı fırsatı vermeyen Eczacıbaşı, 25-5'lik sonuçla maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 12 sayıyla oynayan Beyza Arıcı, en skorer isim olurken; Melis ve Saliha da 10'ar sayı kaydetti.
- 13.10.2019
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