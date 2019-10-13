Eczacıbaşı kaldığı yerden

Çarşamba günü İzmir'de oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde, üst üste ikinci kez Vakıf- Bank'ı yenerek, bu kupayı 4. kez müzesine götüren turuncu-beyazlılar, Beylikdüzü'ne konuk olduğu maçta zorlanmadı. İlk setten itibaren oyundaki ağırlığını hissettiren Motta'nın öğrencileri, 25-14'le 1-0 öne geçti. İkinci sette daha dengeli bir oyun ortaya çıkarken; Eczacıbaşı, 25-22'yle duruma 2-0'a getirdi. Son sette ise rakibine adeta sayı fırsatı vermeyen Eczacıbaşı, 25-5'lik sonuçla maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 12 sayıyla oynayan Beyza Arıcı, en skorer isim olurken; Melis ve Saliha da 10'ar sayı kaydetti.