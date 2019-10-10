Filenin en büyüğü Eczacıbaşı
Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA aldı. Maça iyi başlayan Eczacıbaşı, ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. Toparlanan Vakıfbank, setlerde 2-2'lik eşitliği sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Bu seti 15-11 alan Eczacıbaşı, kupanın sahibi oldu. Tiyana Boskovic de MVP seçildi.
Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA aldı. Maça iyi başlayan Eczacıbaşı, ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. Toparlanan Vakıfbank, setlerde 2-2'lik eşitliği sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Bu seti 15-11 alan Eczacıbaşı, kupanın sahibi oldu. Tiyana Boskovic de MVP seçildi.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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