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10 Ekim 2019, Perşembe
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Filenin en büyüğü Eczacıbaşı

Filenin en büyüğü Eczacıbaşı

Voleybolda 'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen aldı. Maça iyi başlayan Eczacıbaşı, ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. , setlerde 2-2'lik eşitliği sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Bu seti 15-11 alan Eczacıbaşı, kupanın sahibi oldu. de seçildi.

Voleybolda 'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen aldı. Maça iyi başlayan Eczacıbaşı, ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. , setlerde 2-2'lik eşitliği sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Bu seti 15-11 alan Eczacıbaşı, kupanın sahibi oldu. de seçildi.

  1. 10.10.2019
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