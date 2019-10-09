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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'nın

Spor Toto Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 'de organize edilen 2019 Kadınlar maçında Vakıfbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden , 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ilk 2 setini alarak 2-0 öne geçen Eczacıbaşı Vitra, rakibi skoru 2-2'a getirmesine rağmen tie-break setiyle şampiyonluğa ulaştı.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun sergileyen , seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra, daha sonra toparlanan Vakıfbank'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde maç sayısını çeviren Vakıfbank, 27-25'lik skorla setlerde farkı 1'e indirdi: 1-2. Dördüncü sette etkili bir oyun sergileyen Vakıfbank, 25-20 üstünlük kurarak skoru eşitledi: 2-2. Tie-break setine 4-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı Vitra, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.

  1. 09.10.2019
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