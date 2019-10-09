Spor Toto Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Vitra, seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra, daha sonra toparlanan Vakıfbank'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde maç sayısını çeviren Vakıfbank, 27-25'lik skorla setlerde farkı 1'e indirdi: 1-2. Dördüncü sette etkili bir oyun sergileyen Vakıfbank, 25-20 üstünlük kurarak skoru eşitledi: 2-2. Tie-break setine 4-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı Vitra, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.