Spor Toto Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından İzmir'de organize edilen 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Vakıfbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ilk 2 setini alarak 2-0 öne geçen Eczacıbaşı Vitra, rakibi skoru 2-2'a getirmesine rağmen tie-break setiyle şampiyonluğa ulaştı.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Vitra, seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra, daha sonra toparlanan Vakıfbank'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde maç sayısını çeviren Vakıfbank, 27-25'lik skorla setlerde farkı 1'e indirdi: 1-2. Dördüncü sette etkili bir oyun sergileyen Vakıfbank, 25-20 üstünlük kurarak skoru eşitledi: 2-2. Tie-break setine 4-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı Vitra, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.
- 09.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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