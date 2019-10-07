Heyecana bir kaldı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Heyecana bir kaldı

Heyecana bir kaldı

Heyecana bir kaldı

Perdenin 11 Ekim Cuma günü oynanacak Karayolları- maçıyla açılacağı ’nde, son şampiyon Vakıfbank cumartesi günü Aydın BB’yi ağırlayacak.

Voleybolda yeni sezon için geri sayım başladı. 9 Ekim Çarşamba günü Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla başlayacak sezonda, lig perdesi ise cuma günü resmen açılıyor. Vestel Venus 'nde açılış mücadelesinde ile Karayolları karşı karşıya gelecek. 12 Ekim Çarşamba günü ise son şampiyon Vakıfbank sahne alacak. Sarı-siyahlılar, Aydın BŞB'yi konuk edecek. Son finalist Eczacıbaşı ise aynı gün Beylikdüzü deplasmanında terleyecek. Sultanlar Ligi'nde 1. devre karşılaşmaları 30 Kasım'da bitecek. 2. devre maçları 19 Ocak-15 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. Efeler Ligi'nde sezon 27 Ekim'de start alacak.

  1. 7.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Heyecana bir kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN