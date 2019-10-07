Heyecana bir kaldı

Voleybolda yeni sezon için geri sayım başladı. 9 Ekim Çarşamba günü Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla başlayacak sezonda, lig perdesi ise cuma günü resmen açılıyor. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Karayolları karşı karşıya gelecek. 12 Ekim Çarşamba günü ise son şampiyon Vakıfbank sahne alacak. Sarı-siyahlılar, Aydın BŞB'yi konuk edecek. Son finalist Eczacıbaşı ise aynı gün Beylikdüzü deplasmanında terleyecek. Sultanlar Ligi'nde 1. devre karşılaşmaları 30 Kasım'da bitecek. 2. devre maçları 19 Ocak-15 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. Efeler Ligi'nde sezon 27 Ekim'de start alacak.