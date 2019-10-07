Heyecana bir kaldı
Perdenin 11 Ekim Cuma günü oynanacak Karayolları-Beşiktaş maçıyla açılacağı Sultanlar Ligi’nde, son şampiyon Vakıfbank cumartesi günü Aydın BB’yi ağırlayacak.
Voleybolda yeni sezon için geri sayım başladı. 9 Ekim Çarşamba günü Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla başlayacak sezonda, lig perdesi ise cuma günü resmen açılıyor. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Karayolları karşı karşıya gelecek. 12 Ekim Çarşamba günü ise son şampiyon Vakıfbank sahne alacak. Sarı-siyahlılar, Aydın BŞB'yi konuk edecek. Son finalist Eczacıbaşı ise aynı gün Beylikdüzü deplasmanında terleyecek. Sultanlar Ligi'nde 1. devre karşılaşmaları 30 Kasım'da bitecek. 2. devre maçları 19 Ocak-15 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. Efeler Ligi'nde sezon 27 Ekim'de start alacak.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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