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06 Ekim 2019, Pazar
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Aslan kupa’yı istiyor

Aslan kupa’yı istiyor

hazırlıklarına devam eden 'da, dönen başantrenör önemli açıklamalarda bulundu. Yokluğunda antrenörlerle konuştuğunu belirten Özbey, "Sanki buradaymışım gibi antrenmanları organize ediyordum. Onlara teşekkür ederim. İlk hedefimiz olan 'yı F.Bahçe'dan almak istiyoruz." dedi.

hazırlıklarına devam eden 'da, dönen başantrenör önemli açıklamalarda bulundu. Yokluğunda antrenörlerle konuştuğunu belirten Özbey, "Sanki buradaymışım gibi antrenmanları organize ediyordum. Onlara teşekkür ederim. İlk hedefimiz olan 'yı F.Bahçe'dan almak istiyoruz. 'da hazırlık turnuvasına katılacağız. Ayın 17'sinde 'de Spor Yazarları Turnuvası'nda mücadele edeceğiz. Yeni gelen oyuncuların takıma uyumundan da mutluyum. Bu konuda biraz seçiciyiz. Onlara sakatlıksız bir sezon diliyorum, başarılar diliyorum" dedi.

EFELER'E İSİM SPONSORU
Voleybol Federasyonu ile arasında 'nin isim sponsorluğu için anlaşma yapıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin erkek voleybolundaki en üst ligi, 2 sezon boyunca AXA Sigorta Efeler Ligi adını aldı.

  1. 6.10.2019
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