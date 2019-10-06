Aslan kupa’yı istiyor
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, milli takımdan dönen başantrenör Nedim Özbey önemli açıklamalarda bulundu. Yokluğunda antrenörlerle konuştuğunu belirten Özbey, "Sanki buradaymışım gibi antrenmanları organize ediyordum. Onlara teşekkür ederim. İlk hedefimiz olan Süper Kupa'yı F.Bahçe'dan almak istiyoruz." dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, milli takımdan dönen başantrenör Nedim Özbey önemli açıklamalarda bulundu. Yokluğunda antrenörlerle konuştuğunu belirten Özbey, "Sanki buradaymışım gibi antrenmanları organize ediyordum. Onlara teşekkür ederim. İlk hedefimiz olan Süper Kupa'yı F.Bahçe'dan almak istiyoruz. Ukrayna'da hazırlık turnuvasına katılacağız. Ayın 17'sinde İzmir'de Spor Yazarları Turnuvası'nda mücadele edeceğiz. Yeni gelen oyuncuların takıma uyumundan da mutluyum. Bu konuda biraz seçiciyiz. Onlara sakatlıksız bir sezon diliyorum, başarılar diliyorum" dedi.
EFELER'E İSİM SPONSORU
Türkiye Voleybol Federasyonu ile AXA Sigorta arasında Efeler Ligi'nin isim sponsorluğu için anlaşma yapıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin erkek voleybolundaki en üst ligi, 2 sezon boyunca AXA Sigorta Efeler Ligi adını aldı.
- 6.10.2019
- Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
- Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı
- Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı
- Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!
- Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
-
Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Aslan kupa’yı istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.