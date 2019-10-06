Aslan kupa’yı istiyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, milli takımdan dönen başantrenör Nedim Özbey önemli açıklamalarda bulundu. Yokluğunda antrenörlerle konuştuğunu belirten Özbey, "Sanki buradaymışım gibi antrenmanları organize ediyordum. Onlara teşekkür ederim. İlk hedefimiz olan Süper Kupa'yı F.Bahçe'dan almak istiyoruz. Ukrayna'da hazırlık turnuvasına katılacağız. Ayın 17'sinde İzmir'de Spor Yazarları Turnuvası'nda mücadele edeceğiz. Yeni gelen oyuncuların takıma uyumundan da mutluyum. Bu konuda biraz seçiciyiz. Onlara sakatlıksız bir sezon diliyorum, başarılar diliyorum" dedi.

EFELER'E İSİM SPONSORU

Türkiye Voleybol Federasyonu ile AXA Sigorta arasında Efeler Ligi'nin isim sponsorluğu için anlaşma yapıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin erkek voleybolundaki en üst ligi, 2 sezon boyunca AXA Sigorta Efeler Ligi adını aldı.