Voleybolda millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Voleybolda millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu

Voleybolda millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu

Voleybolda millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, Avrupa ikincisi A Milli Kadın Takımı, elemelerde B Grubu'nda , Hırvatistan ve ile karşılaşacak.

A Grubu'nda ise , Polonya, ve , 'na katılabilmek için mücadele edecek.

Avrupa kıtası elemeleri, 5-12 Ocak 2020'de Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki Omnisport Spor Salonu'nda oynanacak.

Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz olarak eşleşecek. Elemelerde şampiyonluğa ulaşan ülke, doğrudan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, elemelerde şampiyon olarak olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini belirterek, "Olimpiyat elemelerindeki en zorlu rakiplerimiz ise Hollanda ve Polonya olacak. Her iki takımı da geride bıraktığımız Avrupa Şampiyonası'nda net bir skor ve oyunla yenmeyi başarmıştık. Olimpiyat elemelerinde rakiplerimizi aynı şekilde mağlup etmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Grubumuzda yer alan , ve Hırvatistan karşısında çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

  1. 02.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Voleybolda millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN