Voleybolda millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ikincisi A Milli Kadın Takımı, elemelerde B Grubu'nda Almanya, Hırvatistan ve Belçika ile karşılaşacak.
A Grubu'nda ise Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için mücadele edecek.
Avrupa kıtası elemeleri, 5-12 Ocak 2020'de Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki Omnisport Spor Salonu'nda oynanacak.
Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz olarak eşleşecek. Elemelerde şampiyonluğa ulaşan ülke, doğrudan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.
TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, elemelerde şampiyon olarak olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini belirterek, "Olimpiyat elemelerindeki en zorlu rakiplerimiz ise Hollanda ve Polonya olacak. Her iki takımı da geride bıraktığımız Avrupa Şampiyonası'nda net bir skor ve oyunla yenmeyi başarmıştık. Olimpiyat elemelerinde rakiplerimizi aynı şekilde mağlup etmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Grubumuzda yer alan Almanya, Belçika ve Hırvatistan karşısında çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.
- 02.10.2019
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Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
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KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Voleybolda millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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