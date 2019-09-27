Voleybol şampiyonasında finalin adı belli oldu
Fransa'yı 3-2 mağlup eden Sırbistan, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'nın rakibi oldu.
Fransa'yı 3-2 mağlup eden Sırbistan, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'nın rakibi oldu.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun yarı finalinde, ev sahibi Fransa, Sırbistan ile karşılaştı.
Sırbistan, 23-25, 25-23, 25-21, 17-25 ve 15-7'lik setlerle mücadeleyi 3-2 kazanarak, finale adını yazdırdı.
Final karşılaşması, 29 Eylül Pazar günü TSİ 18.30'da oynanacak.
- 28.09.2019
- Güncelleme: 28.09.2019 01:28
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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