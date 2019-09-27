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27 Eylül 2019, Cuma
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Voleybol şampiyonasında finalin adı belli oldu

Voleybol şampiyonasında finalin adı belli oldu

'yı 3-2 mağlup eden , 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'nın rakibi oldu.

'yı 3-2 mağlup eden , 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'nın rakibi oldu.

Fransa, , Slovenya ve 'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun yarı finalinde, ev sahibi Fransa, Sırbistan ile karşılaştı.

Sırbistan, 23-25, 25-23, 25-21, 17-25 ve 15-7'lik setlerle mücadeleyi 3-2 kazanarak, finale adını yazdırdı.

Final karşılaşması, 29 Eylül Pazar günü TSİ 18.30'da oynanacak.

  1. 28.09.2019
  2. Güncelleme: 28.09.2019 01:28
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