Voleybolda iln finalist Slovenya
Polonya'yı 3-1 mağlup eden Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Slovenya'nın finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00'de Sırbistan ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçıyla belli olacak.
Polonya'yı 3-1 mağlup eden Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun yarı finalinde ev sahibi Slovenya, Polonya ile karşılaştı.
Slovenya, 25-23, 24-26, 25-22 ve 25-23'lük setlerle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Slovenya'nın finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00'de Sırbistan ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçıyla belli olacak.
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