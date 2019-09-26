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26 Eylül 2019, Perşembe
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Voleybolda iln finalist

Voleybolda iln finalist Slovenya

Polonya'yı 3-1 mağlup eden , 'nda finale yükseldi. Slovenya'nın finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00'de ile arasında oynanacak yarı final maçıyla belli olacak.

Polonya'yı 3-1 mağlup eden , 'nda finale yükseldi.

, , Slovenya ve 'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun yarı finalinde ev sahibi Slovenya, Polonya ile karşılaştı.

Slovenya, 25-23, 24-26, 25-22 ve 25-23'lük setlerle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Slovenya'nın finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00'de ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçıyla belli olacak.

  1. 27.09.2019
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