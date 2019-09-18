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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Filenin Efeleri son 16'ya kaldı

Filenin Efeleri son 16'ya kaldı

- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında 'ya mağlup olmasına rağmen son 16 turuna kaldı.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda , Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da ile karşılaştı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlanınca oyunun ilk dakikaları, 12-12 eşitlikle geçildi. Kalan bölümlerde daha iyi defans yapan Finlandiya, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan A , file önünde 'yla bulduğu sayılarla rakibi karşısında 15-8 üstünlük sağladı. Servis hataları yapan rakibi karşısında skor avantajını koruyan ve daha iyi savunma yapan milliler, ikinci çeyreği 25-15 alarak skoru 1-1'e getirdi.

Çekişmeli başlayan üçüncü sette Yiğit Gülmezoğlu'nun servis atışlardan bulduğu sayılarla oyunda üstünlüğü ele alan Türkiye, rakibinin basit hatalarından da faydalanarak seti 25-18 kazandı ve müsabakada 2-1 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede ay-yıldızlı ekip Adis Lagumdzija'nın, Finlandiya ise Siltala'nın etkili performansıyla oyuna tutunurken, son bölümde daha iyi hücum yapan Finlandiya, dördüncü seti 25-23 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Final setinde savunmasını sertleştiren Finlandiya, file çaprazından bulduğu sayılarla seti 15-12, mücadeleyi ise kazandı.

Bu sonuçla grubunu 7 puanla 3. sırada tamamlayan Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı.

  1. 19.09.2019
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