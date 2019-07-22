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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Milliler altıncı bitirdi

Milliler altıncı bitirdi

'da devam eden 'nda mücadele eden , 5/6'lık klasman karşılaşmasında ile karşılaştı.

'da devam eden 'nda mücadele eden , 5/6'lık klasman karşılaşmasında ile karşılaştı. Millilerimiz, rakibine çekişmeli geçen ilk seti 29-27kaybetti. Ardından oyundan düşen ay-yıldızlılar, diğer setleri de 25-20 ve 25-15'le kaybetti. 3-0'lık sonuç sonrasında İtalya Avrupa Şampiyonası'nda 5. olurken; ise organizasyonu 6. sırada tamamlamayı başardı.
  1. 22.7.2019
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