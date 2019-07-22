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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Genç Sultanlar şampiyon

Genç Sultanlar şampiyon

Altı finalinde 'yı 3-0 yenen , şampiyon oldu. İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, finalde İtalya ile karşılaştı.

Altı finalinde 'yı 3-0 yenen , şampiyon oldu. İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, finalde İtalya ile karşılaştı. Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan mücadelede ilk seti 25-20, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-20'lik skorla üstün tamamlayan Millilerimiz, sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı ve namağlup Avrupa Şampiyonu oldu.

  1. 22.7.2019
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