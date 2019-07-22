Genç Sultanlar şampiyon

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu. İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, finalde İtalya ile karşılaştı. Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan mücadelede ilk seti 25-20, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-20'lik skorla üstün tamamlayan Millilerimiz, sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı ve namağlup Avrupa Şampiyonu oldu.