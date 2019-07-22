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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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imzayı attı

Emin Gök imzayı attı

, G.Saray’dan ayrılan 31 yaşındaki orta oyuncuyu transfer etti.

İddialı bir kadro oluşturmak isteyen , daha önce prensipte anlaştığı 'e imza attırdı. Son olarak G.Saray forması giyen 31 yaşındaki orta oyuncu, yeni takımına katkı sağlamak için sabırsızlandığını ifade ederek, "Bu sezon elimden gelenin en iyisini vererek şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum. Büyük bir aileye geldim. Umarım iyi bir sezon geçiririz" dedi. Voleybola Tarsus altyapısında başlayan Emin, daha sonra Arkas, F.Bahçe ve G.Saray formaları giydi. Arkas ve F.Bahçe ile iki kez şampiyonluğu bulunan tecrübeli oyuncu, 2013'te Arkas'la lig şampiyonluğu yaşamıştı
  1. 22.7.2019
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