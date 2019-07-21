Nilüfer şov sürüyor
Son olarak Aslı Tecimer ve İkbal Albayrak’ı kadrosuna katan Bursa ekibi Beşiktaş’la, yollarını ayıran 23 yaşındaki başarılı smaçör Hümay Topaloğlu’nu kadrosuna kattı.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, smaçör Hümay Topaloğlu'nu transfer etti. Son olarak Aslı Tecimer ve İkbal Merve Albayrak'ı renklerine bağlayan Bursa temsilcisi, Hümay Topaloğlu'nu kadrosuna kattı. Daha önce Fenerbahçe, Yeşilyurt ve Beşiktaş'ta forma giyen Hümay Topaloğlu, yeni sezonda kendisini Nilüfer Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı. Voleybola Fenerbahçe'de başlayan 23 yaşındaki smaçör, 2016-2017'de Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. İki yıl siyah-beyazlı formayı terleten Hümay, milli takımla, Azerbaycan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarında gümüş madalya kazandı. Öte yandan iç transferde Resmiye Çakmak'la nikah tazeleyen Nilüfer'de anlaşmaların süreceği belirtildi.
SYMONE ABBOTT TAMAM
Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, ABD'li smaçör Symone Abbott'u renklerine bağladı. Daha önce Modena ve St. Raphael takımlarında görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, İtalya ve Fransa'da şampiyonluklar yaşadı. Genç isim, Sultanlar Ligi'nde forma giymek için sabırsızlandığını ve takımı için elinden geleni yapacağını ifade etti.
PINAR VAKIFBANK'TA
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, son 2 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen ve siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran libero Pınar Eren Atasever ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki voleybolcu kariyerinde; Beşiktaş, İlbank, Karşıyaka, Seramiksan, Maltepe Yalı, Rota Koleji ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakentspor takımlarında görev yaptı.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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