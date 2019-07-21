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21 Temmuz 2019, Pazar
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Nilüfer şov sürüyor

Nilüfer şov sürüyor

Son olarak ve İkbal Albayrak’ı kadrosuna katan ekibi ’la, yollarını ayıran 23 yaşındaki başarılı smaçör ’nu kadrosuna kattı.

ekiplerinden , smaçör 'nu etti. Son olarak ve İkbal Merve Albayrak'ı renklerine bağlayan temsilcisi, Hümay Topaloğlu'nu kadrosuna kattı. Daha önce , Yeşilyurt ve 'ta forma giyen Hümay Topaloğlu, yeni sezonda kendisini Nilüfer Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı. Voleybola Fenerbahçe'de başlayan 23 yaşındaki smaçör, 2016-2017'de Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. İki yıl siyah-beyazlı formayı terleten Hümay, milli takımla, 'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarında gümüş madalya kazandı. Öte yandan iç transferde Resmiye Çakmak'la nikah tazeleyen Nilüfer'de anlaşmaların süreceği belirtildi.

SYMONE ABBOTT TAMAM
Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, ABD'li smaçör Symone Abbott'u renklerine bağladı. Daha önce Modena ve St. Raphael takımlarında görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, ve Fransa'da şampiyonluklar yaşadı. Genç isim, Sultanlar Ligi'nde forma giymek için sabırsızlandığını ve takımı için elinden geleni yapacağını ifade etti.

PINAR VAKIFBANK'TA
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, son 2 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen ve siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran libero Pınar Eren Atasever ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki voleybolcu kariyerinde; Beşiktaş, İlbank, Karşıyaka, Seramiksan, Maltepe Yalı, Rota Koleji ve Büyükşehir Belediye Anakentspor takımlarında görev yaptı.

  1. 21.7.2019
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