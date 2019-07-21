Filenin Sultanları'nın hedefi olimpiyatı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Filenin Sultanları'nın hedefi olimpiyatı

Filenin Sultanları'nın hedefi olimpiyatı

Filenin Sultanları'nın hedefi olimpiyatı

Başantrenör Guidetti, “İlk hedef olimpiyat elemelerini geçmek. Avrupa’da madalya kazanmak istiyoruz” dedi. Ay-yıldızlı oyuncular Ebrar ve Meliha da zor görüneni başaracaklarını dile getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "İlk hedefimiz olimpiyat elemesini geçmek. Avrupa'da nerede olduğumuzu biliyoruz ancak madalya kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak için umudumuz ve tutkumuz mevcut" dedi. Guidetti, "İlk hedefimiz olimpiyat elemesini geçmek. Grubumuzdaki Almanya çok güçlü bir ekip, son olimpiyat şampiyonu. Çekya da 'nı kazanarak geldi. Rakiplere bakınca maçlar zor geçecektir" diye konuştu.

GURUR YAŞATACAĞIZ
MİLLİ oyuncu Ebrar Karakurt, hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, turnuvalarda başarılı olup Türk halkına büyük bir gurur yaşatmak istediklerini dile getirdi. Meliha İsmailoğlu da takım olarak çok önemli 2 turnuvaya hazırlandıklarını aktardı. 25 yaşındaki sporcu, "Olimpiyat elemelerinde 3 önemli maçımız olacak. Daha sonra ülkemizde de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Çok güzel bir mücadeleyle iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

PLEVNE'DE

Efeler Ligi ekiplerinden Tokat , antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Belediye Başkanı , ile yollarını ayırdıklarını belirtti. Arığ'ın ardından takımın başına antrenör İlker Altan'ı getirdiklerini bildiren Eroğlu, "Hocamız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık" diye konuştu. Altan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da istatistik uzmanı olarak görev yapıyordu.

  1. 21.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Filenin Sultanları'nın hedefi olimpiyatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN