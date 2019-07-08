Teşekkürler Sultanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde son 4’te Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olan Filenin Sultanlar, ev sahibi Çin’e 3-1 yenilerek 4. oldu
İkinci sette de ev sahibi Çin, karşısında varlık gösteremeyen ay-yıldızlılar, 25-15'lik sonuçla maçta 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette kıpırdanan Filenin Sultanları, 30 dakika süren seti 25-20 kazanarak, skoru 2-1 getirdi ve umutlandı. Dördüncü sete turnuvanın en skorer 2. ismi olmayı başaran Ebrar'ın skorer oyunuyla işi başlayan Milli Takımımız, sonunu getiremedi. 27 dakika süren seti 25-21 kazanan Çin, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde bronz madalyayı alan taraf oldu.
Ebrar, Rüya Takım'a girdi
Çin ev sahipliğindeki FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Çin'e kaybederek 4. olan A Kadın Milli Takımımız'da Ebrar Karakurt, podyuma çıkmayı başardı. 19 yaşında, 1.96 boyundaki genç smaçörümüz, en iyi pasör çaprazı seçilirken, toplamda kaydettiği 260 sayıyla turnuvanın en skorer 2. ismi oldu. Ebrar'ın bu önemli başarısı, Filenin Sultanları'na bir nebze teselli oldu.
En skorer Swarzek
FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde, en skorer isim Polonya'dan çıktı. Çeyrek finalde Brezilya'ya 3-2 mağlup olan Polonya'nın 23 yaşındaki, 1.91 boyundaki yıldız voleybolcusu Malwina Swarzek, 421 sayıyla turnuvanın en skorer ismi olmayı başardı.
Birinciye 1 milyon Dolar
Erkek ve Kadınlar kategorilerinde eşit miktarda para ödülü dağıtmasıyla takdir toplayan VNL'de, ÇİN ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde ilk üçe girenlerin kazandığı para ödülleri belli oldu. Turnuvanın şampiyonu ABD 1 Milyon dolar, ikinci Brezilya 500 bin dolar, üçüncü Çin ise 300 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.
MVP ödülü, Drews'in
Çin'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde, Rüya Takım da belli oldu. Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un en iyi pasör çaprazı seçildiği takımda, MVP ödülünü şampiyon ABD'nin 25 yaşında, 1.91 boyundaki pasör çaprazı Andrea Drews aldı. Diğer en iyiler ise şöyle: Pasör: Macris (Brezilya), Smaçörler: Yanhan (Çin), Guimaraes (Brezilya), Orta Oyuncular: Beatriz (Brezilya), Washington (ABD), Libero: Courtney (ABD).
ABD'den müthiş dönüş
ABD Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu. Voleybol Dünya Grand Prix'sinin yerini alan turnuvanın ikincisi, Brezilya ile ABD arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi. Çin'in Nanjing kentiyle aynı adı taşıyan spor salonundaki final maçını, 20-25, 22-25, 25-15, 25-21 ve 15-13'lük setlerle 3-2 ABD kazandı. ABD böylece geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa ulaşarak üst üste 2. kez kupayı kazandı
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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