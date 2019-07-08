Namağlup şampiyon
Sırbistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası'nda Filenin Genç Sultanları, şampiyonluğa ulaştı.
Rüya Takım'da 2 Sultan
Sırbistan'da16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olmayı başaran Genç Sultanlar'da Pelin Eroktay ve Özge Arslanalp, rüya takıma seçildiler. Milli sporcularımızdan Eroktay turnuvanın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı, Arslanalp ise en iyi pasör ödülünün sahibi oldu.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Namağlup şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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