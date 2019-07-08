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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Namağlup şampiyon

Namağlup şampiyon

'da düzenlenen Altı 'nda , şampiyonluğa ulaştı.

'da düzenlenen Altı 'nda, milli takımmız şampiyonluğa ulaştı. , Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kentindeki organizasyonun finalinde ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarımız, müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, güçlü rakibini 22-25, 17-25, 25-8, 25-22 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup ederek, üst üste ikinci kez namağlup Balkan Şampiyonu olmayı başardı. 16 Yaş Altı Küçük Kız Milli Takımımız, bu yaş kategorisinde Balkan Şampiyonası'nda toplamda yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Rüya Takım'da 2 Sultan
Sırbistan'da16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olmayı başaran Genç Sultanlar'da Pelin Eroktay ve Özge Arslanalp, rüya takıma seçildiler. Milli sporcularımızdan Eroktay turnuvanın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı, Arslanalp ise en iyi pasör ödülünün sahibi oldu.

  1. 8.7.2019
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