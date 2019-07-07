Salladık ama yıkamadık
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Küba’ya 3-2 mağlup oldu. Final şansını kaçıran ay-yıldızlılar, bugün 18.30’da bronz madalya maçına çıkacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Küba'ya 3-2 mağlup oldu ve final şansını kaybetti. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan ve kıran kırana geçen mücadeleyi Küba tie-break setinde kazandı.
İYİ BAŞLADIK AMA...
Maça iyi başlayın Türkiye, ilk seti 25-22 önde bitirdi. İkinci seti 25-23 kazanan Küba, ikinci seti de 25-22 kazanıp 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan ve bu bölümü 25-20 önde bitiren Türkiye, skoru 2-2 yaptı. Tie-break setinde Küba, ekibimizi 15-12 yenip finale çıktı. Türkiye, yarın 18.30'da bronz madalya mücadelesine çıkacak.
- 7.7.2019
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