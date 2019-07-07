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07 Temmuz 2019, Pazar
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'tan çifte imza geldi

İlbank'tan çifte imza geldi

1. Ligi ekibi , iki birden yaptı. Lacivert-beyazlılar, ilk olarak pasör 'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon forması giyen 1990 doğumlu ve 1.80 boyundaki Merve Tanıl daha önce Yeşilyurt, , , İlbank, ve takımlarında oynamıştı. İlbank'ın diğer bombası ise orta oyuncu oldu. 2013 yılından itibaren 'ta oynayan 1994 doğumlu oyuncu, son olarak geçen sezon ortasında 'da forma giymişti.

1. Ligi ekibi , iki birden yaptı. Lacivert-beyazlılar, ilk olarak pasör 'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon forması giyen 1990 doğumlu ve 1.80 boyundaki Merve Tanıl daha önce Yeşilyurt, , , İlbank, ve takımlarında oynamıştı. İlbank'ın diğer bombası ise orta oyuncu oldu. 2013 yılından itibaren 'ta oynayan 1994 doğumlu oyuncu, son olarak geçen sezon ortasında 'da forma giymişti.

  1. 7.7.2019
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