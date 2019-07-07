İlbank'tan çifte imza geldi
Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekibi İlbank, iki transfer birden yaptı. Lacivert-beyazlılar, ilk olarak pasör Merve Tanıl'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 1990 doğumlu ve 1.80 boyundaki Merve Tanıl daha önce Yeşilyurt, TED Kolejliler, Çanakkale Belediyesi, İlbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor takımlarında oynamıştı. İlbank'ın diğer bombası ise orta oyuncu Ceyda Durukan Güneş oldu. 2013 yılından itibaren Halkbank'ta oynayan 1994 doğumlu oyuncu, son olarak geçen sezon ortasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.
Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekibi İlbank, iki transfer birden yaptı. Lacivert-beyazlılar, ilk olarak pasör Merve Tanıl'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 1990 doğumlu ve 1.80 boyundaki Merve Tanıl daha önce Yeşilyurt, TED Kolejliler, Çanakkale Belediyesi, İlbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor takımlarında oynamıştı. İlbank'ın diğer bombası ise orta oyuncu Ceyda Durukan Güneş oldu. 2013 yılından itibaren Halkbank'ta oynayan 1994 doğumlu oyuncu, son olarak geçen sezon ortasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.
- 7.7.2019
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