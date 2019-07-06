Final aşkına
Voleybol Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları yarı finalde Brezilya ile 10.00’da karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar, rakibini devirmesi halinde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle finalde yarışacak
DİĞER MAÇ 14.30'DA OLACAK
Sambacılar, ABD'ye 25-18, 25-19, 20-25 ve 25- 21'lik setlerle 3-1 mağlup olarak grubu ikinci bitirdi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Turnuvada Sultanlar'ın grubundaki son maçta ise ev sahibi Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci sırayı kaptı. Çin maçı; 25-17, 25-22, 22-25 ve 25- 22'lik set sonuçlarıyla kazanmasını bildi ve ABD ile eşleşti. Çin-ABD müsabakası saat 14.30'da başlayacak. İki yarı final müsabakası da S Sport 2'den yayınlanacak.
- 6.7.2019
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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