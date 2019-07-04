Sultanlar güzel başladı
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1'le devirdi. Bugün 14.30'da İtalya ile kapışacağız.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finalleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin'i 3-1 mağlup etti. A Millilerimiz maçı, 22-25, 19-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle kazandı. Filenin Sultanları son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan ile son Milletler Ligi kazananı ABD'den sonra son olimpiyat şampiyonu Çin'i de yendi. Gruptaki ikinci ve son maç İtalya ile 14.30'da olacak ve wS Sport'tan verilecek
- 4.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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