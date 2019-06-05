Filenin Sultanları Bulgaristan’ı rahat geçti
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Tayland etabındaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında 7'nci galibiyetine imza attı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt olurken; ona Meliha 12, Kübra 11, Hande 10 sayı ile eşlik etti. Filenin Sultanları, Tayland etabındaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 14.05'te ev sahibi Tayland'a konuk olacak.
SALON: Huamark Salonu
HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), Ziling Wang (Çin)
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Simge (L) (Gözde, Ezgi)
BULGARİSTAN: Dimitrova, Paskova, Todorova, Dancheva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Krivoshiyska, S.Dimitrova)
SETLER: 25-14, 25-9, 25-23
SÜRE: 1 saat 17 dakika (25, 21,31)
- 05.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
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Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
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Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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