Filenin Sultanları Bulgaristan’ı rahat geçti 

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt olurken; ona Meliha 12, Kübra 11, Hande 10 sayı ile eşlik etti. Filenin Sultanları, Tayland etabındaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 14.05'te ev sahibi Tayland'a konuk olacak.



SALON: Huamark Salonu

HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), Ziling Wang (Çin)

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Simge (L) (Gözde, Ezgi)

BULGARİSTAN: Dimitrova, Paskova, Todorova, Dancheva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Krivoshiyska, S.Dimitrova)

SETLER: 25-14, 25-9, 25-23

SÜRE: 1 saat 17 dakika (25, 21,31)

