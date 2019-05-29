Sultanlar yenildi – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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yenildi

Sultanlar yenildi

2019 'nde mücadele eden A , ikinci hafta ilk maçında 'ya 3-0 (23-25, , ) yenildi.

2019 'nde mücadele eden A , ikinci hafta ilk maçında 'ya 3-0 (23-25, , ) yenildi. etabını 3'te 3'le kapatan ve ilk yenilgisini Japonya karşısında alan 'ın yarınki (saat 17.30'da) konuğu olacak.

  1. 29.5.2019
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