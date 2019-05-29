Sultanlar yenildi
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ikinci hafta ilk maçında Japonya'ya 3-0 (23-25, 22-25, 14-25) yenildi.
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ikinci hafta ilk maçında Japonya'ya 3-0 (23-25, 22-25, 14-25) yenildi. Sırbistan etabını 3'te 3'le kapatan ve ilk yenilgisini Japonya karşısında alan Sultanlar'ın yarınki (saat 17.30'da) konuğu Almanya olacak.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Sultanlar yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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