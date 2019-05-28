Türkiye - Japonya: 0-3
28 Mayıs 2019, Salı
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- : 0-3

Türkiye - Japonya: 0-3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasında , 'ya 3-0 mağlup oldu.

SALON:
HAKEMLER: Simone Santi (), Dobromir Dobrev ()
: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)
: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)
SETLER: 23-25, 22-25, 14-25
SÜRE: 82 dakika (28, 29, 25)


TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya 23-25, 22-25 ve 14-25 setlerle 3-0 yenilerek Milletler Ligi 2'nci haftasına mağlubiyetle başladı.
A yarın 17.30'da ile karşılaşacak.

  1. 28.05.2019
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